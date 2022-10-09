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З масового поховання у Лимані ексгумували вже 20 тіл, серед них - діти

Фото: у Лимані ексгумували вже 20 тіл з масового поховання (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Наталія Гурковська

В Лимані Донецької області наа місці масового поховання ексгумували вже 20 тіл, серед них - діти. Розкопки тривають на двох локаціях - в одній поховано близько 200 людей, інша - братська могила бійців ЗСУ, що представляє собою траншею довжиною 40 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші - безіменні. Роботу ускладнює те, що більшість тіл у стані змін, є пакет, в якому тільки кістки. У перші дні було піднято 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ", - додають в поліції.

Інформацію про масове поховання в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів.

"Цивільних поховано в одиночних могилах, військових - у траншеї завдовжки 40 метрів. Серед жертв є діти", - йдеться в повідомленні.

За словами одного зі свідків, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми.

Як повідомлялося, у Лімані та Святогірську Донецької області розпочали ексгумацію та перепоховання загиблих під час окупації.

Як писало РБК-Україна, масове поховання було знайдено і в Ізюмі Харківської області. Ексгумовано 447 тел. Більшість із них - жінки - 215 та 5 дітей.

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