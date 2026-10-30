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За самым большим в истории взломом Binance стоят хакеры из КНДР, - СМИ

08:45 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
За самым большим в истории взломом Binance стоят хакеры из КНДР, - СМИ Фото: за крупнейшим в истории взломом Binance стоят хакеры из КНДР (Getty Images)
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Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance подверглась кибератакам - хакеры вывели активы на сумму 6,3 млрд долларов. За самым большим взломом в истории крипторынка стоит элитная северокорейская группировка TraderTraitor, работающая при поддержке правительства КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и отчет аналитической компании TRM Labs, опубликованный Reuters.

По данным исследователей, атака связывается с элитной хакерской группой TraderTraitor, подконтрольной Пхеньяну.

Эксперты выражают высокую степень уверенности в этих выводах, основываясь на комплексе ончейн- и офчейн-данных.

"TRM приписывает атаку TraderTraitor, элитному хакерскому подразделению Северной Кореи, основываясь на надежной разведке как в сети, так и вне ее. Мы делаем это решение с высокой уверенностью", - говорится в отчете.

В ходе масштабного инцидента злоумышленникам удалось вывести цифровые активы в 10 различных блокчейн-сетях на общую сумму около 6,36 млрд долларов. Основная часть средств была переведена в течение всего 20 минут.

Основным вектором атаки стала компрометация инфраструктуры подписи горячих кошельков на бирже.

Хотя компании Tether, Circle и другие участники рынка успели оперативно заморозить около 2,7 млрд долларов в стейблкоинах и токенах, под контролем хакеров остается более 2,4 млрд долларов BTC и ETH, недостижимых для блокировки.

Binance временно приостановила внесение и вывод средств на время расследования инцидента. Биржа также сотрудничает с правоохранительными органами и специалистами по анализу блокчейна для отслеживания и возврата похищенных активов.

Компания заявила, что возместит все убытки за счет собственного фонда экстренного страхования SAFU и средств биржи.

Крупнейший в истории излом Binance

Напомним, вечером 29 октября из горячих кошельков криптобиржи Binance хакеры вывели криптовалюту на почти 3 млрд долларов. Часть средств уже заморозили, а пользователям обещают полное возмещение.

Согласно официальному сообщению Binance, предварительное расследование указывает на возможную компрометацию ноутбука одного из инженеров DevOps.

Получив доступ к внутренней инфраструктуре биржи, злоумышленники смогли инициировать несанкционированные транзакции. В то же время компания пока не выявила признаков утечки частных ключей криптогаманцев.

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