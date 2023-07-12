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Массовые протесты в Израиле: полиция применила водометы против демонстрантов

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Израиль, Среда 12 июля 2023 00:28
Массовые протесты в Израиле: полиция применила водометы против демонстрантов Фото: в Израиле полиция водометами разгоняла демонстрантов (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Израильская полиция применила водометы против людей, вышедших на акцию протеста против судебной реформы в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Во время пересмотра законопроекта об отмене полномочий Верховного суда Израиля проходили массовые акции протеста. Полиция применила водометы, чтобы расчистить главную трассу. Также 71 человек был арестован.

Общенациональные акции протеста в Израиле начались в начале года, когда правительство во главе с Биньямином Нетаньяху объявило о плане изменений в судебной системе. Пакет реформ отменяет некоторые полномочия Верховного суда и включает передачу большинства судейских назначений под контроль власти.

Эти реформы поляризовали страну, вызвав месяцы массовых демонстраций. Против нее выходят на протесты сотни тысяч людей по всей стране.

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