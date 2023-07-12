Массовые протесты в Израиле: полиция применила водометы против демонстрантов

Израильская полиция применила водометы против людей, вышедших на акцию протеста против судебной реформы в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Во время пересмотра законопроекта об отмене полномочий Верховного суда Израиля проходили массовые акции протеста. Полиция применила водометы, чтобы расчистить главную трассу. Также 71 человек был арестован.

Общенациональные акции протеста в Израиле начались в начале года, когда правительство во главе с Биньямином Нетаньяху объявило о плане изменений в судебной системе. Пакет реформ отменяет некоторые полномочия Верховного суда и включает передачу большинства судейских назначений под контроль власти.

Эти реформы поляризовали страну, вызвав месяцы массовых демонстраций. Против нее выходят на протесты сотни тысяч людей по всей стране.