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В Израиле более 100 тысяч человек вышли на протесты из-за судебной реформы

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Израиль, Воскресенье 09 июля 2023 00:00
В Израиле более 100 тысяч человек вышли на протесты из-за судебной реформы Фото: более 100 тысяч человек вышли на митинги в Израиле (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Тель-Авиве состоялся масштабный антиправительственный протест из-за плана премьер-министра Биньямин Нетаньяху по реформированию системы правосудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time of Israel.

По предварительным оценкам, на улицы столицы вышли около 180 тысяч человек. Митингующие пообещали еще больше усилить свою оппозицию к власти, если правительство не пересмотрит свои планы по судебной реформе.

Ожидается, что на следующей неделе парламент проведет первое из трех голосований по первому новому законопроекту, который ограничит право Верховного суда выносить приговоры против решений правительства, министров и избранных должностных лиц.

Массовые протесты из-за судебной реформы в Израиле

Общенациональные акции протеста в Израиле начались в январе, когда власти объявили о плане пересмотра судебной системы. Отмечается, что закон о реформе отменяет некоторые полномочия Верховного суда и включает в себя передачу большинства судейских назначений под контроль правительства. На протесты против этого выходят сотни тысяч человек.

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