Масові протести в Ізраїлі: поліція застосувала водомети проти демонстрантів

Ізраїльська поліція застосувала водомети проти людей, які вийшли на акцію протесту проти судової реформи в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Під час перегляду законопроєкту про скасування повноважень Верховного суду Ізраїлю відбувалися масові акції протесту. Поліція застосувала водомети, щоб розчистити головну трасу. Також, 71 людину заарештували.

Загальнонаціональні акції протесту в Ізраїлі розпочалися на початку року, коли уряд на чолі з Біньяміном Нетаньяху оголосилв про план змін у судовій системі. Пакет реформ скасовує деякі повноваження Верховного суду та включає в себе передачу більшості суддівських призначень під контроль влади.

Ці реформи поляризували країну, викликавши місяці масових демонстрацій. Проти неї виходять на протести сотні тисяч людей по всій країні.