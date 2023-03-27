RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Массовые протесты в Израиле: полиция разогнала демонстрантов водометами

Фото: Полиция разогнала массовый протест в Тель-Авиве (facebook.com/Ohad Zwigenberg)
Автор: РБК-Украина

Полиция силой разогнала массовый протест в столице Израиля в Тель-Авиве. Против демонстрантов использовали водометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The times of Israel.

Демонстранты заблокировали центральную улицу города примерно на пять часов. Десятки конных офицеров, сопровождавших тяжелые автомобили и водометы, разогнали массовую акцию протеста в Тель-Авиве.

Перед тем, как применить силу, полиция вела переговоры с протестующими, большинство из которых сошли с дороги добровольно. После ухода демонстрантов коммунальные службы приступили к уборке мусора и кострищ с проезжей части.

Ранее мы сообщали, что под давлением массовых общенациональных протестов жителей Израиля из-за законопроекта о проведении судебной реформыпремьер-министр Нетаньяху выступит против принятия закона.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта после его несогласия с судебной реформой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НетаньяхуИзраильСудебная реформаТель-Авив