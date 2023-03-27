Масові протести в Ізраїлі: поліція розігнала демонстрантів водометами

Поліція силою розігнала масовий протест у столиці Ізраїлю у Тель-Авіві. Проти демонстрантів використовували водомети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The times of Israel.

Перед тим, як застосувати силу, поліція вела переговори з протестувальниками, більшість із яких зійшли з дороги добровільно. Після відходу демонстрантів комунальні служби розпочали прибирання сміття та вогнище з проїжджої частини.

Демонстранти заблокували центральну вулицю міста приблизно на п'ять годин. Десятки кінних офіцерів, які супроводжували важкі автомобілі та водомети, розігнали масову акцію протесту у Тель-Авіві.

Раніше ми повідомляли, що під тиском масових загальнонаціональних протестів мешканців Ізраїлю через законопроект про проведення судової реформи прем'єр-міністр Нетаньяху виступить проти ухвалення закону.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відправив у відставку міністра оборони Йоава Галланта після його незгоди із судовою реформою.

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