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Массовое отключение света произошло в Центральной Азии

18:00 14.08.2026 Пт
2 мин
Сбой затронул сразу несколько стран региона
aimg Анастасия Никончук
Массовое отключение света произошло в Центральной Азии Иллюстративное фото: блекаут (GettyImages)
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В пятницу, 14 августа, перебои с электроснабжением произошли сразу в нескольких странах Центральной Азии. Отключения зафиксировали в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Азаттык Азия".

Что произошло в Казахстане

В Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что в энергосистеме произошел "наброс мощности", вызванный резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии.

После этого сработала противоаварийная автоматика, из-за чего без электричества остались потребители в Алматы и Алматинской области.

Отключения затронули несколько районов региона, включая Жамбылский, Балхашский, Есикский, Карасайский, Шелекский, Райымбекский, Уйгурский, Илийский, Кегенский и Талгарский.

Жители Алматы также сообщали о перебоях со связью, остановке метро и неработающих светофорах. Кроме того, поступали жалобы на проблемы с водоснабжением.

Отключения в соседних странах

Перебои с электроэнергией также зафиксировали в Таджикистане. Сообщения об отключениях поступали из Душанбе, Куляба, Худжанда, Вахдата, Нурека, Гиссара и других городов и районов.

Официальная причина сбоя пока не была названа. Возможную связь с отключением агрегатов Нурекской ГЭС в Минэнерго страны опровергли.

В Узбекистане Министерство энергетики сообщило о сбоях в ряде областей. Там причиной назвали аварию в энергосистеме одной из соседних стран.

"Национальные электросети Узбекистана" заявили о срабатывании многоступенчатой противоаварийной автоматики и сообщили о поэтапном восстановлении электроснабжения.

О перебоях также сообщали жители Бишкека и Иссык-Кульской области Кыргызстана. На момент публикации официальной информации об аварийном отключении в стране не было.

Источник Orda.kz сообщает, что масштабный блэкаут 14 августа был связан с отключением двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС в Кыргызстане. По данным компании, это вызвало перегрузку транзита "Север – Восток – Юг" энергосистемы Казахстана, после чего Южная зона отделилась от ЕЭС Казахстана и объединенной энергосистемы Центральной Азии.

Напоминаем, что масштабные аварийные отключения электроэнергии, которые произошли в Грузии 24 и 25 июля, стали предметом уголовного расследования по статье 318 Уголовного кодекса страны о диверсии. Статья предусматривает ответственность за нарушение или повреждение работы государственных предприятий и других важных объектов, если такие действия создают угрозу интересам государства.

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