Масове відключення світла відбулося в Центральній Азії

У п'ятницю, 14 серпня, перебої з електропостачанням сталися одразу у кількох країнах Центральної Азії. Відключення зафіксували в Казахстані, Таджикистані, Узбекистані та Киргизстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Азаттик Азія".

Що сталося у Казахстані

У Міністерстві енергетики Казахстану повідомили, що в енергосистемі стався "накид потужності", викликаний різкою зміною перетікання електроенергії з боку енергосистеми Центральної Азії.

Після цього спрацювала протиаварійна автоматика, через що без електрики залишилися споживачі в Алмати та Алматинській області.

Відключення торкнулися кількох районів регіону, включаючи Жамбилський, Балхаський, Єсицький, Карасайський, Шелецький, Райимбецький, Уйгурський, Ілійський, Кегенський та Талгарський.

Жителі Алмати також повідомляли про перебої зі зв'язком, зупинку метро і непрацюючі світлофори. Крім того, надходили скарги на проблеми із водопостачанням.

Відключення у сусідніх країнах

Перебої з електроенергією також зафіксували у Таджикистані. Повідомлення про відключення надходили з Душанбе, Куляба, Худжанда, Вахдата, Нурека, Гіссар та інших міст і районів.

Офіційну причину збою поки не було названо. Можливий зв'язок із відключенням агрегатів Нурекської ГЕС до Міненерго країни спростували.

В Узбекистані Міністерство енергетики повідомило про збої у низці областей. Там причиною назвали аварію в енергосистемі однієї із сусідніх країн.

"Національні електромережі Узбекистану" заявили про спрацювання багатоступеневої протиаварійної автоматики та повідомили про поетапне відновлення електропостачання.

Про перебої також повідомляли жителі Бішкека та Іссик-Кульської області Киргизстану. На момент публікації офіційної інформації про аварійне відключення в країні не було.

Джерело Orda.kz повідомляє, що масштабний блекаут 14 серпня був пов'язаний із відключенням двох гідрогенераторів на Токтогульській ГЕС у Киргизстані. За даними компанії, це викликало навантаження транзиту "Північ – Схід – Південь" енергосистеми Казахстану, після чого Південна зона відокремилася від ЄЕС Казахстану та об'єднаної енергосистеми Центральної Азії.