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Массированный удар по Украине: россияне обстреляли две ТЭС, одна остановилась

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Суббота 14 января 2023 18:08
Массированный удар по Украине: россияне обстреляли две ТЭС, одна остановилась Иллюстративное фото: россияне обстреляли две ТЭС Украины, одна остановилась (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 14 января, российские оккупанты ударили по двум тепловым электростанциям. Одна из них прекратила производство электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

По информации компании, теплоэлектростанции, которые сегодня обстреляли россияне, уже не раз находились под вражескими ударами.

В ДТЭК отмечают, что в результате атаки никто не пострадал.

"В результате обстрелов было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания атаки энергетики начали оперативно ликвидировать последствия", - добавляют в компании.

Напомним, сегодня россияне нанесли очередной массированный удар по Украине.

В результате атаки в ряде регионов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

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