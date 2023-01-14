Массированный удар по Украине: россияне обстреляли две ТЭС, одна остановилась
Сегодня, 14 января, российские оккупанты ударили по двум тепловым электростанциям. Одна из них прекратила производство электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
По информации компании, теплоэлектростанции, которые сегодня обстреляли россияне, уже не раз находились под вражескими ударами.
В ДТЭК отмечают, что в результате атаки никто не пострадал.
"В результате обстрелов было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания атаки энергетики начали оперативно ликвидировать последствия", - добавляют в компании.
Напомним, сегодня россияне нанесли очередной массированный удар по Украине.
В результате атаки в ряде регионов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
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