Массированный удар по Киеву: количество жертв возросло

В Киеве увеличилось количество жертв из-за ночной массированной атаки россиян на город, 31 июля. Уже известно о 7 людях, которые погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.