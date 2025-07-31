Масований удар по Києву: кількість жертв зросла

У Києві збільшилася кількість жертв через нічну масовану атаку росіян на місто, 31 липня. Вже відомо про 7 людей, які загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка .

"Семеро життів киян забрали росіяни своєю нічною атакою. Росіяни - вбивці", - проінформував Ткаченко.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих унаслідок прямого влучання ракети в багатоповерхівку в Солом’янському районі. Та згодом кількість жертв стрімко зросла до шести. Також поранення отримали 82 людини, із яких 44 перебувають у лікарнях.

Серед загиблих - 6-річний хлопчик, який помер у кареті "швидкої". Щонайменше десятеро дітей дістали поранення, п’ятеро з них - у медзакладах. Серед постраждалих - п’ятимісячна дівчинка, у яку поцілили росіяни.