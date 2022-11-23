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В Киеве слышны звуки взрывов: есть "прилеты"

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Киев, Среда 23 ноября 2022 14:13
В Киеве слышны звуки взрывов: есть "прилеты" Фото: в Киеве слышны звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве днем 23 ноября во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

По информации местных жителей, несколько взрывов прогремело на правом берегу столицы.

Кроме того, местные Telegram-каналы пишут, что взрывы также были слышны на левом берегу. После чего начались перебои с электроэнергией.

Обновлено 14:36.

В результате ракетного удара по Киеву есть пострадавший, сообщает Киевская городская военная администрация.

Обновлено 14:14.

Как сообщают в КГГА, есть попадание в один из объектов инфраструктуры столицы.

Напомним, во всех областях 23 ноября объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают о ракетной угрозе.

Подробней о ситуации в стране - читайте в нашем материале.

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