В Киеве слышны звуки взрывов: есть "прилеты"

В Киеве днем 23 ноября во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

По информации местных жителей, несколько взрывов прогремело на правом берегу столицы.

Кроме того, местные Telegram-каналы пишут, что взрывы также были слышны на левом берегу. После чего начались перебои с электроэнергией.

Обновлено 14:36.

В результате ракетного удара по Киеву есть пострадавший, сообщает Киевская городская военная администрация.

Обновлено 14:14.

Как сообщают в КГГА, есть попадание в один из объектов инфраструктуры столицы.