В Киеве слышны звуки взрывов: есть "прилеты"
В Киеве днем 23 ноября во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.
По информации местных жителей, несколько взрывов прогремело на правом берегу столицы.
Кроме того, местные Telegram-каналы пишут, что взрывы также были слышны на левом берегу. После чего начались перебои с электроэнергией.
Обновлено 14:36.
В результате ракетного удара по Киеву есть пострадавший, сообщает Киевская городская военная администрация.
Обновлено 14:14.
Как сообщают в КГГА, есть попадание в один из объектов инфраструктуры столицы.
Напомним, во всех областях 23 ноября объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают о ракетной угрозе.
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