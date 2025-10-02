Массированные удары по Украине: пострадало депо в Одессе, на севере задержки поездов

Этой ночью Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Одессы, Киевской области и севера Украины. Пострадал машинист, поезда следовали с задержками, однако движение удалось восстановить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы.
"Еще одна сложная ночь для Украины. Массированные удары по Одессе и области, по Киевской области - десятки дронов по мирным населенным пунктам. Враг бьет и по Днепропетровской области и Запорожью", - подчеркнул Кулеба.
По его словам, этой ночью Россия нанесла массированный обстрел по депо Укрзализныци в Одессе. Осколочные ранения получил машинист поезда. Мужчине сейчас оказывается вся необходимая помощь.
Также были удары по железнодорожной инфраструктуре приграничных общин на севере, в частности в Конотопе.
Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражений, по состоянию на утро - все продолжили движение, контактная сеть заживлена.
Из-за атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой. Делаем все, чтобы даже такие массированные атаки не остановят украинские транспортные артерии.
"Россия ежедневно пытается разрушить одну из основ украинской устойчивости - нашу инфраструктуру, которая держит страну вместе. Это и железная дорога, дороги, энергетика. Страна-агрессор использует вооружение, которое невозможно без иностранных комплектующих. Поэтому нужно усиление санкций и блокирование всех цепей поставок", - подытожил он.
Напомним, что россияне в ночь на 2 октября в очередной раз атаковали Киевскую область дронами. В результате вражеской атаки в одном из районов пострадал человек.
В целом российские войска нанесли удар по значительной части энергетики Украины вечером 1 октября.
В результате без централизованного электроснабжения остался Славутич, Чернобыльская АЭС несколько часов была в блэкауте, а Чернигов и область перешли на графики.
Подробнее о последствиях вражеского обстрела можно узнать в материале РБК-Украина.