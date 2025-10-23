ua en ru
Массированные авиаудары и более 6 тысяч дронов: Генштаб обновил сводку фронта

Украина, Четверг 23 октября 2025 09:51
Массированные авиаудары и более 6 тысяч дронов: Генштаб обновил сводку фронта Фото: (facebook.com ab3 army)
Автор: Карина Левицкая

За прошедшие сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений. Российские войска нанесли более 90 авиаударов и выпустили более шести тысяч дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб.

По данным Генштаба, всего за прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением 29 ракет, 95 авиационных ударов, сбросив при этом 176 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 4847 обстрелов, из них 106 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6530 дронов-камикадзе. Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Ровнополье, Гуляйполе, Успеновка, Железнодорожное, Малиновка, Веселянка и Приморское Запорожской области; Херсон и Ольговка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, артиллерийское средство и два пункта управления дронами российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросил 12 управляемых авиабомб, а также совершил 176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника в районах Волчанска, Бологовки, Строевки, Каменки и Колодязного.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Петропавловки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево и Дерилово.

На Славянском направлении наши защитники отбили восемь штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении произошло 50 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономичное, Красный Лиман, Никаноровка, Родинское, Луч, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Зверево, Дачное, Филиал и в направлении Гришино.

На Александровском направлении Силы обороны остановили 20 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сосновка, Вербово, Привольное, Нововасильевка, Александроград и Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Новоданиловки и Степного.

На Приднепровском направлении агрессор совершил три безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года до 23 октября 2025 года ориентировочные потери личного состава противника составили около 1 134 170 человек, увеличившись за последние сутки на 920.

Также украинские воины обезвредили:

  • два танка,
  • шесть боевых бронированных машин,
  • 24 артиллерийские системы,
  • одну реактивную систему залпового огня,
  • одно средство противовоздушной обороны,
  • 626 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня,
  • 16 ракет,
  • 106 единиц автомобильной техники российских оккупантов.
