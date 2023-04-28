Ракетный удар по многоэтажке в Умани: 3 погибших, еще 8 травмированы

В результате ракетного удара россиян по многоэтажке в Умани погибли три человека. Спасательная операция продолжается.

Об этом написал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

В министерстве внутренних дел сообщили, что две российские ракеты повредили три многоэтажки. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются.

"По информации на эту минуту, российские ракеты унесли жизни 3 человек. Еще 8 - травмированы", - отметил Табурец.

Сегодня ночью, 28 апреля, около 4 часов утра российские кафиры атаковали Украину. Из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря было выпущено по 23 ракеты, большинство уничтожили силы ПВО.

Напомним, ночью, 28 апреля, в небе над Киевом было уничтожено 11 вражеских ракет.

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