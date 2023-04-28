ua ru
Пт, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетный удар по многоэтажке в Умани: 3 погибших, еще 8 травмированы

Новина українською →
Умань, Пятница 28 апреля 2023 07:42
Ракетный удар по многоэтажке в Умани: 3 погибших, еще 8 травмированы Фото: ракетный удар РФ по многоэтажке в Умани, идет спасательная операция (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В результате ракетного удара россиян по многоэтажке в Умани погибли три человека. Спасательная операция продолжается.

Об этом написал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"По информации на эту минуту, российские ракеты унесли жизни 3 человек. Еще 8 - травмированы", - отметил Табурец.

В министерстве внутренних дел сообщили, что две российские ракеты повредили три многоэтажки. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Сегодня ночью, 28 апреля, около 4 часов утра российские кафиры атаковали Украину. Из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря было выпущено по 23 ракеты, большинство уничтожили силы ПВО.

Напомним, ночью, 28 апреля, в небе над Киевом было уничтожено 11 вражеских ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Умань ракетный удар
NEWS
В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot
В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина