Массированная атака на Украину: под ударом оказались шесть регионов, в Киеве под завалами погибшие

Киев

В столице из-за российской атаки пострадали около десятка человек в Голосеевском и Днепровском районах. При этом повреждены коммуникации. На местах работают спасатели и полиция.

В Голосеевском районе есть разрушения в 18-этажном доме. Спасатели эвакуируют людей и ликвидируют пожар. Под завалами вероятно есть погибшие. Также вспыхнуло здание СТО и автомобили.

Николаев

В результате ракетной атаки россиян погиб один человек. Повреждены 20 частных домов и газовая сеть. На месте развернуты палатки ГСЧС и привлечены психологи.

Харьковская область

Около 6 утра российские захватчики ударили по областному центру. В результате атаки два человека пострадали. Спасатели спасли одного человека. Сейчас они обследуют территорию.

Киевская область

В Бучанском и Фастовском районах из-за российской атаки повреждены по меньшей мере 10 частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации. По предварительным данным, без пострадавших.

В Днепропетровской и Львовской областях, по оперативным данным, обошлось без пострадавших.

Что известно о массированной атаке

В ночь на среду россияне атаковали Украину беспилотниками. Генштаб сообщил, что оккупанты запустили 15 дронов, из которых 12 сбила украинская ПВО. Уже с утра стало известно, что россияне также выпустили ракеты с Ту-95МС.

В Киеве с утра прогремели взрывы, столицу атаковали ракеты. В Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажке, а на левом берегу были повреждены электросети. В результате атаки пострадали 11 человек.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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