Масована атака на Україну: під ударом опинилися шість регіонів, у Києві під завалами загиблі

В ніч на середу, 7 лютого, в Україні відбулася масована ракетна атака. Під удар росіян потрапили шість регіонів.
Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
У столиці через російську атаку постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах. При цьому пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція.
У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку. Рятувальники евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами ймовірно є загиблі. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі.
Внаслідок ракетної атаки росіян загинула одна людина. Пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа. На місці розгорнуто намети ДСНС та залучені психологи.
Близько 6 ранку російські загарбники вдарили по обласному центру. Внаслідок атаки дві людини постраждали. Ратувальники врятували одну людину. Наразі вони обстежують територію.
У Бучанському та Фастівському районах через російську атаку пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними, без постраждалих.
У Дніпропетровській та Львівській областях, за оперативними даними, минулося без постраждалих.
В ніч на середу росіяни атакували Україну безпілотниками. Генштаб повідомив, що окупанти запустили 15 дронів, з яких 12 збила українська ППО. Вже зранку стало відомо, що росіяни також випустили ракети з Ту-95МС.
У Києві зранку пролунали вибухи, столицю атакували ракети. У Голосіївському районі сталася пожежа у багатоповерхівці, а на лівому березі були пошкоджені електромережі. Внаслідок атаки постраждали 11 осіб.
Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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