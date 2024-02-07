Отключения света и пожар в многоэтажке: известно о ракетной атаке на Киев

Киев 7 февраля атаковали российские оккупанты. В городе прогремели взрывы, известно о пожаре и повреждении линий электропередач.

Что известно о ракетной атаке на Киев - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы Киевской городской военной администрации, мэра Киева Виталия Кличко, Воздушных сил ВСУ, ДТЭК и "Укрэнерго".

Тревога и взрывы

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 5:55. Воздушные силы сообщали о пусках с самолетов Ту-95МС в России, а затем и о движении ракет в сторону столицы.

Первые взрывы в Киеве прогремели около 7:00, в городе работала противовоздушная оборона. Повторные взрывы в столице произошли в 7:50.

Пожар в многоэтажке

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе из-за вражеской атаки вспыхнул пожар в многоэтажном доме. На место происшествия направили спасателей.

Также в Голосеевском районе горят автомобили и помещения СТО. Обращений к медикам от пострадавших по состоянию на 8:30 не поступало.

По состоянию на 8:45 известно о трех пострадавших в Голосеевском районе, их госпитализировали.

Пострадавшие

По словам мэра Киева, в Днепровском районе столицы два человека пострадали в результате утренних обстрелов.

Кличко отметил, что пострадавшим оказали помощь на месте, их не госпитализировали.

Отключения света и тепла

В результате вражеской атаки обломками ракеты повредили две высоковольтные линии в Киеве. Часть потребителей на левом берегу осталась без света.

Энергетики сообщили, что есть повреждения в распределительных сетях столицы, поэтому произошло аварийное отключение света в Днепровском районе. Специалисты начнут возобновление электроэнергии, как только позволит ситуация с безопасностью.

Также Кличко сообщил, что была повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы.

Ночная атака на Украину

Напомним, в ночь на 7 февраля во многих областях Украины была воздушная тревога из-за запуска российскими захватчиками нескольких групп "Шахедов". Генштаб сообщил, что оккупанты запустили 15 дронов, из которых 12 сбила украинская ПВО.

Николаев оказался сегодня под ударом беспилотников. Известно, что в результате попаданий повреждено около 20 жилых домов, на газопроводе произошел пожар. Поврежден инфраструктурный объект, там вспыхнул пожар.

Местные власти сначала сообщили об одном пострадавшем. Позже стало известно, что пострадавший мужчина скончался в больнице.