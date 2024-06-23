Масована атака РФ 22 червня: у лікарні помер енергетик

У лікарні помер енергетик, який отримав поранення під час атаки на енергооб'єкт у Запорізькому районі 22 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"У лікарні помер енергетик, поранений напередодні внаслідок ракетного удару росіян по енергетичному обʼєкту у Запорізькому районі", - написав він.

Обстріл РФ по Україні 22 червня

Російські війська масовано атакували енергетику України у ніч проти 22 червня. Це вже восьмий обстріл, націлений саме на енергоінфраструктуру.

Незважаючи на результативну роботу ППО, під час якої було збито 25 цілей із 29 (16 ракет різних типів та 13 дронів), було атаковано енергооб'єкти у Запорізькій та Львівській областях.

Детальніше про наслідки обстрілу – у матеріалі РБК-Україна.

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