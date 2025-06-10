Массированная атака на Одессу: количество погибших увеличилось

Сначала сообщалось об одном погибшем, однако впоследствии количество жертв возросло до двух.

В результате обстрела возникли масштабные пожары. Российские дроны попали в гражданские объекты, среди которых - роддом, жилые дома, станция экстренной медицинской помощи, а также зафиксировано возгорание на территории Одесского зоопарка.

Пострадали по меньшей мере 9 человек, еще 9 удалось спасти благодаря действиям спасателей. На месте работали психологи ГСЧС, которые оказывали поддержку местным жителям.

Для ликвидации последствий атаки привлекли 27 единиц техники и 108 спасателей ГСЧС, а также 3 единицы техники и 15 человек от Нацгвардии и добровольцев.

В прокуратуре добавили, что в результате атаки погибли двое мужчин. Девять человек получили травмы: среди них - пять женщин и трое мужчин с ранениями, еще одна жительница получила острую стрессовую реакцию.

По предварительным данным, оккупанты использовали более 10 ударных беспилотников.

Сейчас продолжается осмотр поврежденных объектов, устанавливается полный перечень разрушений. На местах работают прокуроры совместно с другими правоохранителями, которые документируют последствия вооруженной агрессии РФ.

Одесская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту военного преступления, которое привело к гибели людей.

Фото: Последствия атаки российских беспилотников по Одессе (od.gp.gov.ua, facebook.com/DSNSODE)