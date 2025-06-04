Атаковали более 20 дронов: что известно о массированном ударе по Одессе и району
Одесса снова пережила тяжелую ночь под вражескими обстрелами. В ночь на 4 июня российские войска атаковали город и окрестности ударными беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры и главу Одесской ОВА Олега Кипера.
По предварительным данным, оккупанты выпустили более 20 беспилотников.
Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, гаражи и склады частных предприятий. На местах попаданий зафиксированы разрушения и пожары. Полный перечень повреждений еще устанавливается.
Как уточнил глава ОВА Олег Кипер, один человек получил ранение ноги.
"Наши медики оказали всю необходимую помощь. Также девять человек обращались за психологической поддержкой", - сообщил он.
В прокуратуре начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Правоохранители уже документируют последствия атаки, собирают доказательства и фиксируют преступления российской армии против мирного населения.
Фото: Последствия дроновой атаки по Одессе (od.gp.gov.ua)
Воздушную тревогу в Одессе объявили в 0:46. Ближе к полуночи уже было слышно как работает ПВО в разных районах города.
Согласно сообщениям мониторинговых каналов, россияне запустили ударные беспилотники с территории временно оккупированного Крыма.
Обстрелы Одессы
Одесса продолжает подвергаться массированным ударам с воздуха. Российские войска почти ежедневно используют ударные беспилотники для атак на город и пригород, нанося ущерб гражданской инфраструктуре. Вчерашняя ночь не стала исключением.
Утром мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки БпЛА были повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, а также сгорели машины.
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