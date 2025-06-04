Атаковали более 20 дронов: что известно о массированном ударе по Одессе и району

Одесса снова пережила тяжелую ночь под вражескими обстрелами. В ночь на 4 июня российские войска атаковали город и окрестности ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры и главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По предварительным данным, оккупанты выпустили более 20 беспилотников. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, гаражи и склады частных предприятий. На местах попаданий зафиксированы разрушения и пожары. Полный перечень повреждений еще устанавливается. Как уточнил глава ОВА Олег Кипер, один человек получил ранение ноги. "Наши медики оказали всю необходимую помощь. Также девять человек обращались за психологической поддержкой", - сообщил он. В прокуратуре начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Правоохранители уже документируют последствия атаки, собирают доказательства и фиксируют преступления российской армии против мирного населения. Фото: Последствия дроновой атаки по Одессе (od.gp.gov.ua)