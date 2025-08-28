Атакуют "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами": что известно о ночном ударе РФ по Украине

Российская Федерация в ночь на четверг, 28 августа, нанесла очередной комбинированный удар по Украине. Враг применил баллистику и удары дронов.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о сегодняшней ночной атаке.

Главное.

россияне запустили несколько групп "Шахедов";

также была применена баллистика;

в Киеве раздавались взрывы, уже известно о первых последствиях.

Атака "Шахедами"

Россияне запустили десятки ударных дронов еще вечером среды, 27 августа. По данным Воздушных сил, вражеские дроны атаковали Украину с разных направлений. О взрывах сообщалось в Виннице, Черновцах, Киеве.

В частности, из-за "Шахедной" атаки в Винницкой области - обесточивание железнодорожной инфраструктуры. Ряд поездов будет курсировать с задержками.

В частности, с задержкой будут прибывать поезда:

№87 Запорожье - Ковель;

№139 Киев - Каменец-Подольский;

№77 Одесса - Ковель; №77 Одесса - Ковель;

№3 Запорожье - Ужгород;

№47 Запорожье - Мукачево;

№32 Перемышль - Запорожье;

№92 Львов - Киев;

№52 Львов - Киев.

Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, а те, что уже находятся на нем - будут ехать под резервными тепловозами.

Атака баллистикой

Около трех часов ночи россияне ударили баллистикой по столице. Уже известно о взрывах в Киеве. По предварительным данным, в столице зафиксировано попадание в нескольких районах.

Также сообщалось о двух пострадавших. Им оказывают необходимую помощь.

Подробно о том, что известно о ночной атаке россиян по Киеву - читайте здесь.

МиГ-31К

Кроме баллистики и "Шахедов" россияне запускали аэробаллистические ракеты "Кинжал". Предварительно, россияне поднимали в воздух четыре истребителя МиГ-31К. Сообщалось о скоростных целях в направлении столицы.

В частности, в Макаровском районе Киевской области был слышен взрыв около 03:55.

"В общине громко. Взрыв, который многие слышали в 3:55 - скорее всего, последствия баллистической волны из-за пролета "Кинжала". Макаровщина без прилетов. У нас пока все спокойно, - сообщил Макаровский поселковый голова Вадим Токарь.

