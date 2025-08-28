Атакуют "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами": что известно о ночном ударе РФ по Украине
Российская Федерация в ночь на четверг, 28 августа, нанесла очередной комбинированный удар по Украине. Враг применил баллистику и удары дронов.
РБК-Украина рассказывает все, что известно о сегодняшней ночной атаке.
Главное.
- россияне запустили несколько групп "Шахедов";
- также была применена баллистика;
- в Киеве раздавались взрывы, уже известно о первых последствиях.
Атака "Шахедами"
Россияне запустили десятки ударных дронов еще вечером среды, 27 августа. По данным Воздушных сил, вражеские дроны атаковали Украину с разных направлений. О взрывах сообщалось в Виннице, Черновцах, Киеве.
В частности, из-за "Шахедной" атаки в Винницкой области - обесточивание железнодорожной инфраструктуры. Ряд поездов будет курсировать с задержками.
В частности, с задержкой будут прибывать поезда:
- №87 Запорожье - Ковель;
- №139 Киев - Каменец-Подольский;
- №77 Одесса - Ковель; №77 Одесса - Ковель;
- №3 Запорожье - Ужгород;
- №47 Запорожье - Мукачево;
- №32 Перемышль - Запорожье;
- №92 Львов - Киев;
- №52 Львов - Киев.
Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, а те, что уже находятся на нем - будут ехать под резервными тепловозами.
Атака баллистикой
Около трех часов ночи россияне ударили баллистикой по столице. Уже известно о взрывах в Киеве. По предварительным данным, в столице зафиксировано попадание в нескольких районах.
Также сообщалось о двух пострадавших. Им оказывают необходимую помощь.
Подробно о том, что известно о ночной атаке россиян по Киеву - читайте здесь.
МиГ-31К
Кроме баллистики и "Шахедов" россияне запускали аэробаллистические ракеты "Кинжал". Предварительно, россияне поднимали в воздух четыре истребителя МиГ-31К. Сообщалось о скоростных целях в направлении столицы.
В частности, в Макаровском районе Киевской области был слышен взрыв около 03:55.
"В общине громко. Взрыв, который многие слышали в 3:55 - скорее всего, последствия баллистической волны из-за пролета "Кинжала". Макаровщина без прилетов. У нас пока все спокойно, - сообщил Макаровский поселковый голова Вадим Токарь.
При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.