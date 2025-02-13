Воины ВМС этой ночью уничтожили более десяти "Шахедов"
Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны Военно-Морских Сил ВСУ работали при отражении вражеской дроновой атаки. Украинским морпехам удалось сбить более десяти российских ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.
В военном ведомстве рассказали, что сегодня ночью, 13 февраля, в воздушной атаке российских захватчиков силами и средствами украинских Военно-Морских Сил было сбито 11 вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136".
"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!" - отметили в Силах обороны.
Атака "Шахедов" в ночь на 13 февраля
Как сообщалось ранее, вечером накануне в Воздушных силах ВСУ информировали о запуске российскими оккупантами в сторону Украины дронов-камикадзе для очередной атаки. Из-за угрозы ударов "Шахедами" в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, были данные о работе ПВО в некоторых регионах при отражении вражеской дроновой атаки.
Также отметим, что поздно вечером накануне одесские паблики и СМИ писали о взрывах в районе города, который был под атакой "Шахедов". В интернете писали о работе сил и средств по дронам противника.
Местные власти предупреждали об угрозе "Шахедов" для Одессы и района, а также для Измаильского района. О каких-то возможных последствиях дронового удара официальных сообщений не было.
Добавим, в николаевских Telegram-каналах также писали о фиксации российских дронов-камикадзе в небе над регионом.
Напомним, 10 января источники РБК-Украина в СБУ рассказали, что ВМС ВСУ вместе с СБУ ударили ракетой "Нептун" по складу хранения боеприпасов в Ростовской области РФ. Там был поражен склад хранения дронов-разведчиков противника.
Добавим, в новом отчете Института изучения войны (ISW) рассказывалось, что темпы производства Россией ударных беспилотников "Шахед" могут снизиться. Эксперты отметили, что Кремль может переключиться на дроны-приманки для обхода и перегрузки украинской ПВО.
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