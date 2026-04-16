Маскировка под Китай и "выключенные" радары: как суда прорываются через Ормузский пролив

Способы маскировки и "китайский след"

Как отметило издание, анализ данных сервиса MarineTraffic показал, что грузовые суда начали указывать специфическую информацию в системе автоматической идентификации (AIS).

Например, суда Iron Maiden и Sino Ocean во время прохождения пролива отмечали в графе пункта назначения фразы "CHINA OWNER" (владелец - Китай) или "CHINA OWNER_ALL CREW".

По словам профессора Токийского университета Хиденори Ватанаве, целью таких действий является попытка подчеркнуть связь с Китаем, который имеет дружеские отношения с Ираном, чтобы избежать нападений.

Отключение транспондеров

Отмечается, что кроме изменения данных, капитаны судов часто прибегают к полному отключению транспондеров перед входом в опасную зону.

В частности, такой случай зафиксировали с танкером для перевозки сжиженного газа, принадлежащего японской компании Mitsui OSK Lines.

Данные отслеживания показали аномалию - судно якобы "пересекло участок суши", что объясняется исчезновением сигнала AIS непосредственно перед проливом и его появлением уже после прохождения опасного участка у побережья Омана.

Фото: суда в Ормузском проливе меняют данные AIS, чтобы избежать атак (MarineTraffic)

Из-за угрозы закрытия пролива Ираном многие корабли вынуждены менять курс или ожидать вблизи Персидского залива. Например, пять танкеров, связанных с Японией, долгое время оставались на месте в ожидании результатов переговоров между США и Ираном.

"Маловероятно, что судоходство немедленно вернется к норме, даже если блокада будет снята", - подчеркнул эксперт Ватанаве.