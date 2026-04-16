Маскировка под Китай и "выключенные" радары: как суда прорываются через Ормузский пролив

Суда, проходящие через Ормузский пролив, массово прибегают к маскировке своего местонахождения и изменению идентификационных данных. Это позволяет экипажам избегать возможных атак на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.
Как отметило издание, анализ данных сервиса MarineTraffic показал, что грузовые суда начали указывать специфическую информацию в системе автоматической идентификации (AIS).
Например, суда Iron Maiden и Sino Ocean во время прохождения пролива отмечали в графе пункта назначения фразы "CHINA OWNER" (владелец - Китай) или "CHINA OWNER_ALL CREW".
По словам профессора Токийского университета Хиденори Ватанаве, целью таких действий является попытка подчеркнуть связь с Китаем, который имеет дружеские отношения с Ираном, чтобы избежать нападений.
Отмечается, что кроме изменения данных, капитаны судов часто прибегают к полному отключению транспондеров перед входом в опасную зону.
В частности, такой случай зафиксировали с танкером для перевозки сжиженного газа, принадлежащего японской компании Mitsui OSK Lines.
Данные отслеживания показали аномалию - судно якобы "пересекло участок суши", что объясняется исчезновением сигнала AIS непосредственно перед проливом и его появлением уже после прохождения опасного участка у побережья Омана.
Из-за угрозы закрытия пролива Ираном многие корабли вынуждены менять курс или ожидать вблизи Персидского залива. Например, пять танкеров, связанных с Японией, долгое время оставались на месте в ожидании результатов переговоров между США и Ираном.
"Маловероятно, что судоходство немедленно вернется к норме, даже если блокада будет снята", - подчеркнул эксперт Ватанаве.
Напомним, ситуация в регионе обострилась после того, как США ввели морскую блокаду иранских портов. По данным Центрального командования Вооруженных сил США, за первые сутки ни одно судно не смогло прорваться через заслон, если оно направлялось в Иран или отказалось платить установленные Тегераном сборы.
В то же время Иран рассматривает возможность частичного разблокирования прохода через оманскую часть пролива. Однако ключевым условием Тегерана остается достижение нового соглашения по предотвращению военного конфликта.
Кроме политического противостояния, существует серьезная минная угроза. Сейчас ВМС США проводят опасную операцию по поиску и уничтожению иранских морских мин, поскольку Вашингтон и Тегеран фактически "играют в смертельную игру в прятки", пытаясь предотвратить полный паралич мировой нефтяной торговли.