ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Маскировались под гражданских. ВСУ обезвредили российскую ДРГ в Ямполе: что известно

Вторник 16 сентября 2025 00:00
UA EN RU
Маскировались под гражданских. ВСУ обезвредили российскую ДРГ в Ямполе: что известно Фото: все диверсионные мероприятия противника сорваны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты переоделись в гражданских в Ямполе Донецкой области и пытались действовать в тылу ВСУ. Враг был обезврежен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 11 Армейского корпуса.

Военные отметили, что россияне в очередной раз прибегли к грубому нарушению норм международного гуманитарного права.

"Враг в гражданской одежде, маскируясь под мирных жителей, пытался инфильтроваться в населенный пункт Ямполь и вести диверсионную работу в тылу Сил обороны", - говорится в сообщении.

В частности, отдельные группы противника скрывались в частных домах, подвалах и других сооружениях, используя местных жителей как "живой щит".

Известно, что подразделения 11 армейского корпуса провели комплекс антитеррористических мероприятий, в результате которых противник был обнаружен, заблокирован и обезврежен.

Также по состоянию сейчас населенный пункт Ямполь и прилегающие территории находятся под полным контролем ВСУ. Враг не достиг никаких тактических результатов, и все попытки противника по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий в Ямполе - были сорваны.

"Стоит отметить, что противник пытается отыскивать пути просачивания малыми группами, используя природные условия и наличие гражданской застройки. Мониторинг ситуации продолжается, а меры по противодействию таким действиям усиливаются", - добавили военные.

Маскировались под гражданских. ВСУ обезвредили российскую ДРГ в Ямполе: что известно

Отметим, что этой публикацией поделился также официальный Генштаб ВСУ.

ВСУ очищают населенные пункты от врага

Напомним, месяц назад ВСУ очистили Покровск Донецкой области от российских диверсионно-разведывательных групп, о чем сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Силами 7-го корпуса ДШВ и смежных подразделений город зачищен от вражеских групп и одиночных россиян. В городе работают украинские военные, перемещаются местные жители", - сообщили военные.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине
Новости
В Раду внесли проект госбюджета-2026
В Раду внесли проект госбюджета-2026
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"