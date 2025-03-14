Суд обязал восстановить тысячи уволенных госслужащих в ряде министерств США

Окружной суд в штате Калифорния обязал шесть американских ведомств восстановить на работе тысячи недавно устроенных сотрудников. Они потеряли работу из-за кампании президента Дональда Трампа по сокращению федеральных служащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Решение принял окружной судья США Уильям Алсуп во время слушаний в Сан-Франциско. Его решение касается работников, находящихся на испытательном сроке в Министерстве обороны США, Министерстве по делам ветеранов, Министерстве сельского хозяйства, Министерстве энергетики, Министерстве внутренних дел и Министерстве финансов.

Судья отметил, что Управление кадрового менеджмента США (OPM), кадровый департамент федеральных ведомств, неправомерно приказал этим ведомствам массово увольнять работников, хотя у него не было на это полномочий.

"Это печальный день, когда наше правительство увольняет хорошего работника и говорит, что это было сделано по результатам работы, когда они хорошо знают, что это ложь", - сказал Алсуп, назначенный бывшим президентом США Биллом Клинтоном.

Во время слушаний судья заявил, что ведомства могут проводить массовые увольнения, но при этом они должны соблюдать ряд законодательных требований.

Работники на испытательном сроке, как правило, имеют менее одного года опыта работы на своих должностях, хотя некоторые из них являются федеральными служащими с многолетним стажем. Они имеют меньше гарантий занятости, чем другие госслужащие, но, как правило, могут быть уволены только за невыполнение своих обязанностей.

Алсуп приказал ведомствам восстановить на работе работников, уволенных в течение последних нескольких недель, до завершения судебного процесса по иску профсоюзов, некоммерческих групп и штата Вашингтон.

Судья не приказал восстановить работников упомянутым в иске 16 другим ведомствам, но сказал, что немедленно вынесет письменное решение, которое может расширить постановление от четверга, 13 марта.

Среди истцов - Американская федерация государственных служащих, которая представляет интересы 800 тысяч федеральных работников. Президент профсоюза Эверетт Келли в своем заявлении назвал это решение важной победой над "администрацией, которая стремится нанести ущерб федеральным учреждениям и их работе в интересах американской общественности".

У Трампа и в Минюсте не согласны

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт в своем заявлении отметила, что судья не имел полномочий принимать такое решение и что администрация "немедленно даст отпор".

"Президент имеет полномочия осуществлять власть всей исполнительной ветви - судьи единоличных окружных судов не могут злоупотреблять властью всей судебной системы, чтобы сорвать повестку дня президента", - сказала Левитт.

В четверг Министерство юстиции сообщило о намерении подать апелляцию на решение Алсупа в 9-й окружной апелляционный суд США.

Решение судьи Алсупа стало наиболее существенным ударом по усилиям Трампа и его главного советника Илона Маска по радикальному сокращению федеральной бюрократии. До четверга правительственные учреждения должны представить планы второй волны массовых увольнений и сокращения своих бюджетов.