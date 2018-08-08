Маск заявив про намір викупити Tesla

Ілон Маск має намір викупити акції Tesla і вивести компанію з біржі

Генеральний директор американського виробника електрокарів Tesla Ілон Маск має намір повністю викупити компанію та вивести її з біржі. Про це він повідомив в Twitter.

Зокрема, Маск зазначив, що має намір викупити акції Tesla по 420 доларів за штуку. Передбачається, що при такій вартості акції сума угоди може досягти 72 млрд доларів. Зазначимо, Маску не доведеться платити такі гроші, оскільки він володіє 20% компанії.

У той же час він підкреслив, що перешкодою для викупу акцій може стати отримання схвалення від акціонерів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Tesla знову відзвітувала про рекордні збитки. У попередньому кварталі компанія зазнала збитків розміром у 717,5 млн доларів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року збитки компанії стали збільшилися майже вдвічі.

Також раніше повідомлялося, що Tesla проводить попередні переговори з владою Німеччини і Нідерландів про будівництво великого заводу в Європі. Передбачається, що на заводі будуть проводитися акумулятори і збиратися машини. У той же час відзначається, що поки переговори знаходяться на ранній стадії.