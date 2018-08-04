Tesla знову відзвітувала про рекордні збитки

Ілон Маск відзвітував про рекордний квартальний збиток в 715,5 млн доларів

Компанія Tesla зазнала рекордних квартальних збитків розміром у 717,5 млн доларів. Про це повідомляє AP.

У порівнянні з аналогічним періодом рік тому, збитки компанії стали більшими майже в два рази.

Під час конференції з інвесторами, Ілон Маск заявив, що розраховує вийти в прибуток вже в наступному кварталі. З його слів, це стане можливим завдяки збільшенню виробництва електромобілів Tesla 3.

Також Маск вибачився перед інвесторами, на чиї питання він відмовився відповідати.

Після його виступу перед інвесторами акції компанії на позабіржових торгах змогли вирости на 9%.

Нагадаємо, Tesla планує побудувати завод в Європі. Планується, що на новому підприємстві будуть одночасно вироблятись акумулятори та збиратися машини.