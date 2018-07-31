Tesla планує побудувати завод у Європі, - WSJ

Попередні переговори ведуться з владою Німеччини і Нідерландів

Американський виробник електромобілів компанія Tesla проводить попередні переговори з владою Німеччини і Нідерландів про будівництво великого заводу у Європі. Про це повідомили учасники переговорів, передає The Wall Street Journal.

Планується, що на новому підприємстві будуть одночасно вироблятися акумулятори і складатися машини.

За інформацією видання, переговори знаходяться на ранній стадії.

Представник уряду землі Рейнланд-Пфальц (ФРН) Ральф Шлеймер повідомив, що місцевий уряд пропонував Tesla умови для будівництва підприємства, але детальні переговори так і не почалися.

Водночас міністр економіки землі Саар Анке Релінгер повідомила, що у влади є домовленість про контакти з представниками Tesla і що в липні представники американської компанії погодилися на зустріч.

"Вони дивляться, чи відповідаємо ми їхнім вимогам", - заявила міністр.

Як ще одне місце для можливого заводу розглядаються Нідерланди, де розташоване європейське представництво компанії, тут також розташований завод із адаптації вироблених в Каліфорнії електромобілів для ринку Європи.

Нідерландська сторона підтвердила контакти з представниками компанії, але відмовилася коментувати "переговори з потенційними інвесторами".

Нагадаємо, на початку липня 2018 року Tesla підписала угоду з урядом китайського міста Шанхай на будівництво заводу з випуску електромобілів потужністю 500 тисяч одиниць на рік, яке має розпочатися в 2019 році.