Маск испугался удара РФ по Starlink и настаивает на гражданском использовании спутников

Starlink может стать мишенью для российской атаки, если спутники будут использовать для наступательных ударов. В то же время, их уничтожение угрожает не только связи, но и безопасности на орбите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х американского миллиардера Илона Маска.

Маск прокомментировал публикацию о способности России уничтожать спутники на орбите. Как пример в сообщении упоминалось испытание российского противоспутникового оружия, проведенное 15 ноября 2021 года. Тогда РФ запустила ракету "Нудол" и уничтожила свой старый спутник.

В ответ Маск написал, что это одна из главных причин, почему Starlink должен оставаться гражданским проектом.

По его словам, спутниковую связь можно использовать для поддержки военной инфраструктуры. В то же время Маск выступает против применения Starlink для непосредственных наступательных ударов, поскольку в таком случае спутники могут стать законной целью для ответного удара.

Миллиардер также обратил внимание на возможные последствия уничтожения спутников на орбите. Если противник подорвет спутники Starlink, обломки могут вызвать цепную реакцию столкновений и создать опасную среду для других космических аппаратов.

Такое загрязнение орбиты может осложнить использование космоса длительное время. Именно этот риск Маск назвал одной из причин, почему спутники Starlink, по его мнению, должны сохранять гражданское предназначение.