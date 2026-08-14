Маск выполнил требования Польши после угроз не платить за Starlink

Радослав Сикорский поблагодарил Илона Маску за то, что тот признал недопустимость дискриминации польских граждан как членов Евросоюза.

"Спасибо, @elonmusk, за признание того, что Польша является членом Европейского Союза, и ее граждане не могут подвергаться дискриминации", - написал Сикорский.

Вице-премьер и министр цифровых технологий Януш Цешинский подтвердил, что Польша возвращается в европейскую зону Starlink.

Фото: Список стран зоны Starlink, включая Польшу (x.com/jciesz)

"Иногда вместо того, чтобы писать угрозы в X, стоит написать людям, которые помогали руководить Starlink в 2022 году", - отметил Цешинский.