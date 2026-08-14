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Маск выполнил требования Польши после угроз не платить за Starlink

18:09 14.08.2026 Пт
1 мин
В Варшаве отреагировали на решение Маска двумя краткими сообщениями
aimg Валерия Абабина
Фото: Польша возвращается в европейскую зону Starlink (Getty Images)

Польша возвращается в европейскую зону роуминга Starlink - конфликт с SpaceX вокруг новых правил для польских пользователей исчерпан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы МИД Польши Радослава Сикорского и вице-премьера Януша Цешинского в соцсети X.

Радослав Сикорский поблагодарил Илона Маску за то, что тот признал недопустимость дискриминации польских граждан как членов Евросоюза.

"Спасибо, @elonmusk, за признание того, что Польша является членом Европейского Союза, и ее граждане не могут подвергаться дискриминации", - написал Сикорский.

Вице-премьер и министр цифровых технологий Януш Цешинский подтвердил, что Польша возвращается в европейскую зону Starlink.

Фото: Список стран зоны Starlink, включая Польшу (x.com/jciesz)

"Иногда вместо того, чтобы писать угрозы в X, стоит написать людям, которые помогали руководить Starlink в 2022 году", - отметил Цешинский.

Напомним, накануне в Польше пригрозили пересмотреть расходы на Starlink – около 50 млн долларов в год.

Причиной стал конфликт вокруг новых правил роуминга: по обновленным условиям Starlink Польшу исключили из общей европейской зоны, охватывающей более 30 стран.

Ситуация напрямую касалась и Украины – Польша с начала полномасштабной войны передала ей более 29 000 терминалов Starlink и продолжает финансировать их работу.

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