Маск выполнил требования Польши после угроз не платить за Starlink

Польша возвращается в европейскую зону роуминга Starlink - конфликт с SpaceX вокруг новых правил для польских пользователей исчерпан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы МИД Польши Радослава Сикорского и вице-премьера Януша Цешинского в соцсети X.
Радослав Сикорский поблагодарил Илона Маску за то, что тот признал недопустимость дискриминации польских граждан как членов Евросоюза.
"Спасибо, @elonmusk, за признание того, что Польша является членом Европейского Союза, и ее граждане не могут подвергаться дискриминации", - написал Сикорский.
Вице-премьер и министр цифровых технологий Януш Цешинский подтвердил, что Польша возвращается в европейскую зону Starlink.
Фото: Список стран зоны Starlink, включая Польшу (x.com/jciesz)
"Иногда вместо того, чтобы писать угрозы в X, стоит написать людям, которые помогали руководить Starlink в 2022 году", - отметил Цешинский.
Напомним, накануне в Польше пригрозили пересмотреть расходы на Starlink – около 50 млн долларов в год.
Причиной стал конфликт вокруг новых правил роуминга: по обновленным условиям Starlink Польшу исключили из общей европейской зоны, охватывающей более 30 стран.
Ситуация напрямую касалась и Украины – Польша с начала полномасштабной войны передала ей более 29 000 терминалов Starlink и продолжает финансировать их работу.