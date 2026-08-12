"Страна второго сорта": в Польше возмутились из-за новых правил Starlink

В Польше разразился скандал из-за новых правил Starlink, которые заработают уже 17 августа и, по оценкам властей, ставят поляков в неравное положение среди других европейцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

Какие изменения ждут польских пользователей Starlink

С 17 августа к полякам, пользующимся Starlink Roam, будут относиться хуже, чем к клиентам из других европейских стран, считает вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский.

Речь идет о дополнительных формальностях и требованиях по отчетности о поездках и проверке документов.

Starlink - это модель удаленного использования интернета через спутниковую связь, которую можно транспортировать.

SpaceX изменила правила только для Польши

По словам Гавковского, компания SpaceX не изменила свои стандарты для многих других европейских стран, но сделала это именно для Польши. Из-за новых требований полякам придется подписывать дополнительные документы, когда они будут путешествовать за пределы Европы.

"По моему мнению, это скандал. Польшу нельзя считать страной второго сорта, если мы платим, они торгуют на нашем рынке, а SpaceX зарабатывает здесь деньги", - говорит Гавковский.

Он добавил, что если быстрой реакции и возврата к предыдущим стандартам не будет, Польша ответит на экономический рынок.

"Возможно, мы ему нравимся, возможно, нет, но я думаю, что независимо от того, ты эксцентричный миллионер, ты должен соблюдать стандарты", - говорит он.

Мстит ли Илон Маск полякам

Гавковский не исключает, что Маск мог поссориться с каким-нибудь польским политиком или затаил "какой-то другой гнев". Он вспомнил, что слышал резкие комментарии от многих польских политиков, недовольных другим проектом Маска - Portal X, анализирующего политиков, президента и других публичных деятелей с помощью языковых моделей.

"Возможно, ему что-то другое пришло в голову", - говорит вице-премьер.

Он также не исключает, что изменение правил могло произойти из-за обычной ошибки, но рассчитывает на скорую реакцию SpaceX.

"Это скандал. Мы называем это так, как есть", - подчеркивает Гавковский.

Министр подчеркнул, что крупные технологические компании не имеют права применять свою политику к государствам или гражданам, если эти государства не предпримут ответные меры. По его словам, Польша может в частности заблокировать Portal X.

Гавковский подтвердил, что письмо SpaceX уже отправлено.

"Мы требуем срочного восстановления одинаковых правил для всех польских пользователей. Мы показали, где есть проблемы, мы указали, что нет правовых оснований для введения таких правил. Подождем день-два и посмотрим, что будет", - говорит он.