Маск внезапно похвалил Трампа после намеков о возможной депортации

Бизнесмен опубликовал публикацию Трампа, где тот сообщил, что Израиль согласился на "необходимые условия" для 60-дневного прекращения огня в Секторе Газа.

"Отдадим должное тому, кто заслуживает похвалы. Трамп успешно решил несколько серьезных конфликтов во всем мире", - написал Маск.

Стоит отметить, что публикация Илона Маска появилась на фоне обсуждений его возможной депортации из США.

На днях Трамп заявил, что Маск, вероятно, вынужден был бы закрыть свой бизнес и "вернуться в Южную Африку", если бы не предоставленные ему субсидии. Он также не исключил вопрос депортации Маска.