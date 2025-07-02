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Маск внезапно похвалил Трампа после намеков о возможной депортации

Фото: Дональд Трамп и Илон Маск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с президентом США внезапно похвалил Дональда Трампа. Перед этим американский лидер допустил возможность депортации Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Илона Маска в X (Twitter).

Бизнесмен опубликовал публикацию Трампа, где тот сообщил, что Израиль согласился на "необходимые условия" для 60-дневного прекращения огня в Секторе Газа.

"Отдадим должное тому, кто заслуживает похвалы. Трамп успешно решил несколько серьезных конфликтов во всем мире", - написал Маск.

Стоит отметить, что публикация Илона Маска появилась на фоне обсуждений его возможной депортации из США.

На днях Трамп заявил, что Маск, вероятно, вынужден был бы закрыть свой бизнес и "вернуться в Южную Африку", если бы не предоставленные ему субсидии. Он также не исключил вопрос депортации Маска.

 

Конфликт Трампа и Маска

Напомним, что Илон Маска после возвращения Трампа на пост президента США возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE). В конце мая миллиардер вернулся к бизнесу.

Вскоре между ним и президентом США возникла публичная ссора, поскольку Маск раскритиковал законопроект Трампа о расходах Конгресса.

В одном из своих постов в соцсетях Илон Маск написал, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна, обвиняемого в склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу. Однако позже он удалил публикацию.

Маск также писал в Х, что сожалеет о некоторых своих постах о Трампе, которые "зашли слишком далеко".

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