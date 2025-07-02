Маск внезапно похвалил Трампа после намеков о возможной депортации

Миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с президентом США внезапно похвалил Дональда Трампа. Перед этим американский лидер допустил возможность депортации Маска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Илона Маска в X (Twitter).
Бизнесмен опубликовал публикацию Трампа, где тот сообщил, что Израиль согласился на "необходимые условия" для 60-дневного прекращения огня в Секторе Газа.
"Отдадим должное тому, кто заслуживает похвалы. Трамп успешно решил несколько серьезных конфликтов во всем мире", - написал Маск.
Стоит отметить, что публикация Илона Маска появилась на фоне обсуждений его возможной депортации из США.
На днях Трамп заявил, что Маск, вероятно, вынужден был бы закрыть свой бизнес и "вернуться в Южную Африку", если бы не предоставленные ему субсидии. Он также не исключил вопрос депортации Маска.
Напомним, что Илон Маска после возвращения Трампа на пост президента США возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE). В конце мая миллиардер вернулся к бизнесу.
Вскоре между ним и президентом США возникла публичная ссора, поскольку Маск раскритиковал законопроект Трампа о расходах Конгресса.
В одном из своих постов в соцсетях Илон Маск написал, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна, обвиняемого в склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу. Однако позже он удалил публикацию.
Маск также писал в Х, что сожалеет о некоторых своих постах о Трампе, которые "зашли слишком далеко".
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