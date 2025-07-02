Маск раптово похвалив Трампа після натяків про можливу депортацію

Бізнесмен опублікував публікацію Трампа, де той повідомив, що Ізраїль погодився на "необхідні умови" для 60-денного припинення вогню в Сектору Газа.

"Віддамо належне тому, хто заслуговує на похвалу. Трамп успішно вирішив кілька серйозних конфліктів у всьому світі", - написав Маск.

Варто зазначити, що публікація Ілона Маска з'явилася на тлі обговорень його можливої депортації з США.

Днями Трамп заявив, що Маск, ймовірно, змушений був би закрити свій бізнес та "повернутися до Південної Африки", якби не надані йому субсидії. Він також не відкинув питання депортації Маска.