Маск провокационно отреагировал на слова Зеленского о независимости Украины
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украину нельзя заставить "сидеть и слушать". Миллиардер Илон Маск провокационно отреагировал на эти слова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление миллиардера в соцсети Х.
Миллиардер перепостил видоизмененную цитату Зеленского из интервью Украинскому радио, где цитата президента звучала так: "США не могут заставить нас «сидеть и слушать» за столом переговоров. Мы - независимая страна".
"У него удивительное чувство юмора", - прокомментировал Маск.
Заметим, что в оригинальном интервью Украинскому радио, отвечая на уточняющий вопрос о возможном требовании новоизбранного президента Дональда Трампа относительно участия Украины в переговорах с Россией, Зеленский ответил: "Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".
Напомним, что ранее сегодня Маск пригрозил тем, кто связывает его с Россией.
Обратим внимание, что это не первый конфликт Маска в США за последние дни. Вчера стало известно, что после выборов в США американский миллиардер начал раздражать оцепление избранного президента Америки Дональда Трампа.
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