Маск провокационно отреагировал на слова Зеленского о независимости Украины

Миллиардер перепостил видоизмененную цитату Зеленского из интервью Украинскому радио, где цитата президента звучала так: "США не могут заставить нас «сидеть и слушать» за столом переговоров. Мы - независимая страна".

"У него удивительное чувство юмора", - прокомментировал Маск.

Заметим, что в оригинальном интервью Украинскому радио, отвечая на уточняющий вопрос о возможном требовании новоизбранного президента Дональда Трампа относительно участия Украины в переговорах с Россией, Зеленский ответил: "Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".