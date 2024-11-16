Маск провокаційно відреагував на слова Зеленського про незалежність України

Мільярдер перепостив видозмінену цитату Зеленського з інтерв'ю Українському радіо, де цитата президента звучала так: "США не можуть змусити нас "сидіти й слухати" за столом переговорів. Ми - незалежна країна".

"У нього дивовижне почуття гумору", - прокоментував Маск.

Зауважимо, що в оригінальному інтерв'ю Українському радіо, відповідаючи на уточнююче питання про можливу вимогу новообраного президента Дональда Трампа щодо участі України в переговорах із Росією, Зеленський відповів: "Ми - незалежна країна. І ми під час цієї війни - і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами - довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює".