Маск прокачал Grok: бот получил доступ к Midjourney, Claude и Suno

Интеграция сторонних API и "мультимодельный" подход

По словам миллиардера, в дальнейшем Grok Bot будет выбирать лучшую модель бэкенда в зависимости от специфики поставленной задачи.

Среди привлеченных сервисов – языковая модель Claude Opus 5.5 от компании Anthropic, генератор визуального контента Midjourney, музыкальный сервис Suno, а также другие специализированные решения.

Необходимые заметки по борьбе с Grok @Bot: Going forward, @SpaceX будет использовать лучший back end model для будь-якого штриха, включая Claude Opus 5.5, MidJourney, Suno и другие лекции APIs. Whatever is most likely to dive you the best outcome. — Elon Musk (@elonmusk) октябрь 7, 2026

Глава xAI подчеркнул, что гибкое переключение между алгоритмами позволит пользователям получать более качественные результаты без необходимости переходить между разными платформами.

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Принцип работы Grok Bot и возможности для пользователей

Grok Bot является персональным автономным агентом, функционирующим в круглосуточном режиме 24/7 на отдельных облачных компьютерах.

Инструмент способен самостоятельно выполнять многошаговые задачи - входить в рабочие аккаунты, взаимодействовать с корпоративными почтовыми ящиками и сопутствующими сервисами без необходимости настройки сложных API.

Для обучения робота алгоритму достаточно лишь один раз продемонстрировать необходимую последовательность действий.

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В настоящее время инструмент доступен на десктопных платформах и устройствах с iOS для подписчиков тарифа SuperGrok.

Пользователи могут запускать несколько ботов одновременно для параллельной обработки направлений продаж, маркетинга, бухгалтерии или тестирования программного кода.

Отметим, что концепт автономных агентов Grok Bot компания xAI впервые представила в августе.

Со временем, в сентябре, разработчики выпустили специализированную ИИ-модель Grok 4.7, ориентированную на программирование и сложные вычислительные процессы, продолжительность выполнения которых может достигать нескольких часов.

В определенных бенчмарках ИИ-модель уже демонстрирует более высокие показатели, чем Claude Fable 5.1.

Базовый тариф доступа через API составляет от 2 доллара за миллион входных токенов с возможностью удвоения цены при работе со слишком длинным контекстом.