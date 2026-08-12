Grok научился работать за человека: ИИ сам управляет виртуальным ПК
Grok научился работать за компьютером вместо человека. Новый инструмент xAI самостоятельно управляет виртуальным ПК и выполняет цифровые задания.
Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на SpacexAI.
Автономное выполнение задач в облаке
Grok Bot позиционируется как ИИ для выполнения многошаговых задач. Каждый бот получает отдельный виртуальный компьютер в облаке, что дает возможность взаимодействовать с ПО напрямую.
Алгоритм работает непосредственно внутри инструментов, где необходимо выполнить поставленную задачу, и обращается к пользователю только тогда, когда требуется подтверждение действий человеком.
Главные технические особенности и возможности системы:
- получение собственного виртуального ПК для взаимодействия с приложениями;
- отсутствие потребности в специальных API или MCP подключениях для каждого отдельного сервиса;
- Способность ориентироваться на веб-сайтах и вводить информацию по аналогии с человеком;
- Продолжение работы над заданием без ожидания новых текстовых подсказок.
Introducing Grok Bot, в настоящее время в начале beta.— Grok Bot (@bot) August 11, 2026
Bots являются AI teammates что в реальную работу для вас. Они заносять в свои инструменты, используйте их как можно, и привлекают с выполненной работой. pic.twitter.com/uyfA97yo98
Как это работает?
Виртуальный компьютер привязывается к аккаунту пользователя, а не к конкретному боту .
Это означает, что все созданные Grok Bot делят между собой одну систему: файл, сохраненный одним ботом, становится доступным другому, а сохраненные авторизации и куки браузера действуют для всех процессов аккаунта.
При этом каждый бот получает собственный экран на совместном ПК. Благодаря этому несколько роботов могут одновременно работать с браузером или настольными программами параллельно, не останавливая процесс, даже если пользователь выключил физический ноутбук.
Перехват управления и безопасность данных
При выполнении задач пользователь может в реальном времени наблюдать за рабочим столом ИИ, видеть его клики и ввод текста.
Если процесс требует прохождения двухфакторной аутентификации, ввода пароля, проверки CAPTCHA или проведения оплаты, то бот останавливает работу и просит человека лично выполнить этот шаг .
Плагины, работа с файлами и локальные ПК
Для повышения надежности работы Grok Bot поддерживает подключение официальных плагинов-коннекторов, которые добавляются в настройках аккаунта и вызываются в чате через символ @.
Для сохранения результатов проектов используется защищенная директория /workspace, которая остается невредимой даже при системных обновлениях или восстановлении виртуального ПК.
Отдельно отмечается, что облачный компьютер Grok Bot полностью изолирован от физического Mac или Windows пользовательского устройства .
Запуск команд непосредственно на локальном ПК бот может только при условии, если пользователь лично включил эту функцию и предоставил соответствующее разрешение в настройках безопасности.
Решение проблемы совместимости и доступности
Большинство современных рабочих инструментов не разрабатывалось для контроля со стороны автономного ПО.
Grok Bot обходит это ограничение, работая через актуальные пользовательские интерфейсы так же, как это делает человек-оператор.
Теперь бета-версия функционала доступна на ПК и на операционной системе iOS.
Воспользоваться ею могут подписчики уровней SuperGrok Heavy, Cursor Ultra и Cursor Teams Premium.
Корпоративные пользователи могут записаться в список ожидания для получения доступа в будущем.