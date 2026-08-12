Grok научился работать за человека: ИИ сам управляет виртуальным ПК

Grok научился работать за компьютером вместо человека. Новый инструмент xAI самостоятельно управляет виртуальным ПК и выполняет цифровые задания.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на SpacexAI .

Автономное выполнение задач в облаке

Grok Bot позиционируется как ИИ для выполнения многошаговых задач. Каждый бот получает отдельный виртуальный компьютер в облаке, что дает возможность взаимодействовать с ПО напрямую.

Алгоритм работает непосредственно внутри инструментов, где необходимо выполнить поставленную задачу, и обращается к пользователю только тогда, когда требуется подтверждение действий человеком.

Главные технические особенности и возможности системы:

получение собственного виртуального ПК для взаимодействия с приложениями;

отсутствие потребности в специальных API или MCP подключениях для каждого отдельного сервиса;

Способность ориентироваться на веб-сайтах и вводить информацию по аналогии с человеком;

Продолжение работы над заданием без ожидания новых текстовых подсказок.

Introducing Grok Bot, в настоящее время в начале beta.



Bots являются AI teammates что в реальную работу для вас. Они заносять в свои инструменты, используйте их как можно, и привлекают с выполненной работой. pic.twitter.com/uyfA97yo98 — Grok Bot (@bot) August 11, 2026

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Как это работает?

Виртуальный компьютер привязывается к аккаунту пользователя, а не к конкретному боту .

Это означает, что все созданные Grok Bot делят между собой одну систему: файл, сохраненный одним ботом, становится доступным другому, а сохраненные авторизации и куки браузера действуют для всех процессов аккаунта.

При этом каждый бот получает собственный экран на совместном ПК. Благодаря этому несколько роботов могут одновременно работать с браузером или настольными программами параллельно, не останавливая процесс, даже если пользователь выключил физический ноутбук.

Перехват управления и безопасность данных

При выполнении задач пользователь может в реальном времени наблюдать за рабочим столом ИИ, видеть его клики и ввод текста.

Если процесс требует прохождения двухфакторной аутентификации, ввода пароля, проверки CAPTCHA или проведения оплаты, то бот останавливает работу и просит человека лично выполнить этот шаг .

Плагины, работа с файлами и локальные ПК

Для повышения надежности работы Grok Bot поддерживает подключение официальных плагинов-коннекторов, которые добавляются в настройках аккаунта и вызываются в чате через символ @.

Для сохранения результатов проектов используется защищенная директория /workspace, которая остается невредимой даже при системных обновлениях или восстановлении виртуального ПК.

Отдельно отмечается, что облачный компьютер Grok Bot полностью изолирован от физического Mac или Windows пользовательского устройства .

Запуск команд непосредственно на локальном ПК бот может только при условии, если пользователь лично включил эту функцию и предоставил соответствующее разрешение в настройках безопасности.

Решение проблемы совместимости и доступности

Большинство современных рабочих инструментов не разрабатывалось для контроля со стороны автономного ПО.

Grok Bot обходит это ограничение, работая через актуальные пользовательские интерфейсы так же, как это делает человек-оператор.

Теперь бета-версия функционала доступна на ПК и на операционной системе iOS.

Воспользоваться ею могут подписчики уровней SuperGrok Heavy, Cursor Ultra и Cursor Teams Premium.

Корпоративные пользователи могут записаться в список ожидания для получения доступа в будущем.