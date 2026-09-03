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ChatGPT и Grok заходят в Пентагон: армия США открывает доступ к ИИ

11:08 03.09.2026 Чт
2 мин
Безопасное пространство для военных с популярными LLM?
aimg Ольга Завада
ChatGPT и Grok заходят в Пентагон: армия США открывает доступ к ИИ Пентагон доверил аналитику и логистику ChatGPT и Grok (фото: Wikimedia Commons)
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Пентагон открывает военным доступ к ChatGPT и Grok - однако в специально защищенной среде. Новые ИИ-системы должны помочь армии США автоматизировать работу без риска утечки секретных данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз ведомства.

Популярность GenAI.mil и конфликт с разработчиком Claude

По данным Министерства обороны США, защищенный портал GenAI.mil уже зарекомендовал себя как востребованный инструмент.

Из 3 миллионов сотрудников ведомства платформой уже воспользовалось более 1,7 миллиона уникальных пользователей. Ранее на портале был доступен только инструмент Gemini от Google.

Расширение списка партнеров на фоне публичного спора Пентагона с компанией Anthropic.

Причина конфликта: разработчик отказался предоставить неограниченный доступ к своей модели Claude, настаивая на сохранении предохранителей безопасности.

Последствия: администрация США внесла Anthropic в список рисков для цепи поставок. В настоящее время компания оспаривает решение в суде.

Альтернативы: из-за спора оборонное ведомство сосредоточилось на сотрудничестве с OpenAI, xAI, Amazon Web Services, Microsoft, Nvidia и Reflection AI.

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Задания для ChatGPT Mil и Grok

Версия ChatGPT Mil создана в рамках программы OpenAI for Government и имеет знакомый пользователям функционал: работу с чатами, файлами, проектами и настроенными инструментами.

Ее будут использовать для несекретной рутинной работы, анализа документов, администрирования, планирования и разработки внутренних правил.

В то же время интеграцию Grok от компании xAI Илона Маска через спутниковую сеть Starshield AI оборонное ведомство позиционирует в более широком и непосредственно военном контексте.

Как именно?

Скорость решений: ИИ-инструмент призван ускорить выполнение миссий и повысить точность действий в разных операционных условиях.

Аналитика и поставки: Grok будут привлекать к анализу рынка при закупках и управлении цепями поставок для военных логистов.

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