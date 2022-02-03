SpaceX презентувала преміум-підписку мережі Starlink
Супутниковий інтернет-сервіс Starlink заявив про дорожчу підписку, яка отримала назву Premium. Оновлений тариф надаватиме вищу швидкість інтернету.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Starlink.
Starlink презентувала велику антену, яка здатна забезпечувати більшу швидкість від 150 до 500 Мбіт/с, відповідно до звичайного тарифу (50-250 Мбіт/с). Швидкість завантаження також обіцяє бути вищою: від 20 до 40 Мбіт/с.
Фото: SpaceX презентувала преміум-підписку мережі Starlink (Starlink.com)
Зрештою, зросла й ціна:
- базова послуга Starlink коштує 499 доларів за обладнання та 99 доларів щомісяця;
- преміум послуга коштує 250 доларів за антену й 500 доларів щомісяця.
Фото: SpaceX презентувала преміум-підписку мережі Starlink (Starlink.com)
На сайті Starlink відзначається, що преміум тариф призначений для невеликих офісів, вітрин або суперкористувачів з усього світу.
Також компанія Маска обіцяє безперебійну роботу навіть в екстремальних погодних умовах.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Ілона Маска SpaceX планує здійснити колосальні 52 польоти у 2022 році.
Також видання розповідало й про те, що в березні в Місяць вріжеться ракета компанії SpaceX.