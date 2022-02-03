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SpaceX презентувала преміум-підписку мережі Starlink

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Четвер 03 лютого 2022 17:10
SpaceX презентувала преміум-підписку мережі Starlink Фото: SpaceX презентувала преміум-підписку мережі Starlink (Starlink.com)
Автор: Сергій Пишкін

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink заявив про дорожчу підписку, яка отримала назву Premium. Оновлений тариф надаватиме вищу швидкість інтернету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Starlink.

Starlink презентувала велику антену, яка здатна забезпечувати більшу швидкість від 150 до 500 Мбіт/с, відповідно до звичайного тарифу (50-250 Мбіт/с). Швидкість завантаження також обіцяє бути вищою: від 20 до 40 Мбіт/с.

Фото: SpaceX презентувала преміум-підписку мережі Starlink (Starlink.com)

Зрештою, зросла й ціна:

  • базова послуга Starlink коштує 499 доларів за обладнання та 99 доларів щомісяця;
  • преміум послуга коштує 250 доларів за антену й 500 доларів щомісяця.

SpaceX презентувала преміум-підписку мережі Starlink

Фото: SpaceX презентувала преміум-підписку мережі Starlink (Starlink.com)

На сайті Starlink відзначається, що преміум тариф призначений для невеликих офісів, вітрин або суперкористувачів з усього світу.

Також компанія Маска обіцяє безперебійну роботу навіть в екстремальних погодних умовах.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Ілона Маска SpaceX планує здійснити колосальні 52 польоти у 2022 році.

Також видання розповідало й про те, що в березні в Місяць вріжеться ракета компанії SpaceX.

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