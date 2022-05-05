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Маск особисто очолить Twitter, - Reuters

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Вашингтон, Четвер 05 травня 2022 23:52
Маск особисто очолить Twitter, - Reuters Ілон Маск (Фото: networthdekho.com)
Автор: Константин Широкун

Ілон Маск стане тимчасовим генеральним директором Twitter після завершення операції з придбання ним соціальної мережі за 44 мільярди доларів. Про це повідомила в четвер людина, близько знайома з цим питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Маск наближається до отримання коштів для угоди. Очікується, що Параг Агравал, який був призначений генеральним директором Twitter у листопаді, залишиться на цій посаді до завершення продажу компанії Маску.

В останні дні акції Tesla впали більш ніж на 8%, оскільки інвестори побоюються, що участь Маска в Twitter може відвернути його від управління виробником електромобілів. Акції Twitter, з іншого боку, продовжували зростання, оскільки інвестори зробили ставку на те, що покупка компанії все ж відбудеться і позитивно відіб'ється на компанії.

Підписавши минулого тижня угоду про покупку Twitter за 44 млрд доларів, Маск сказав, що хоче розширити платформу новими функціями, зробити алгоритми з відкритим вихідним кодом для підвищення довіри, перемогти спам-ботів і аутентифікувати всіх людей.

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Илон Маск
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