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Маск допоможе. Завтра Україна запустить свій супутник в космос: як він виглядає

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Флорида, Середа 12 січня 2022 19:30
Маск допоможе. Завтра Україна запустить свій супутник в космос: як він виглядає Фото: супутник "Січ-2-30" запустять в космос (facebook.com/yuzhnoye)
Автор: Дмитро Левицький

У четвер, 13 січня, відбудеться запуск українського супутника "Січ-2-30". Сателіт виведе у космос ракета американського мільярдера та винахідника Ілона Маска.

Як виглядає супутник та що про нього відомо - в матеріалі РБК-Україна.

Коли відбудеться запуск: о 17:25 у четвер, 13 січня.

Місце запуску: космодром на мисі Канаверал, штат Флорида.

Що відомо про супутник

Супутник "Січ-2-30" був розроблений та зібраний українським підприємством "Конструкторське бюро "Південне" впродовж 2017-2020 років. Деякі компоненти сателіта виробили компанії з Європи та Південної Кореї. Складання та фінальні випробування проходили у 2021 році. Всі випробування пройшли успішно.

Призначення супутника - моніторинг використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідація наслідків стихійних лих. Український сателіт буде використовуватися виключно для цивільних цілей.

Зовнішній вигляд супутника

Фото: супутник "Січ-2-30" завтра запустять в космос (facebook.com/yuzhnoye, facebook.com/volodymyrtaftay)

Нагадаємо, на початку минулого грудня український супутник "Січ" відправили в США.

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