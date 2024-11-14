RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Маск начал раздражать окружение Трампа. NBC News узнал причину

Фото: американский миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После выборов в США американский миллиардер Илон Маск начал раздражать оцепление новоизбранного президента Дональда Трампа. Он якобы ведет себя как сопрезидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC News.

Отношения Трампа с Маском

Во время предвыборной кампании Маск активно участвовал в агитировании за Трампа. Более того, в одном из штатов Маску разрешили платить миллион колеблющимся избирателям .

Напомним, что это не первое подобное заявление о влиянии Маска на Трампа. Ранее стало известно, что Маск сильно влияет на назначение в команде Трампа.

В то же время СМИ сообщали, что Маск даже присутствовал при телефонном разговоре Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Заметим, что вчера Трамп назначил Маска главой вновь Департамента правительственной эффективности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампИлон Маск