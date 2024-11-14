Маск начал раздражать окружение Трампа. NBC News узнал причину

Отношения Трампа с Маском

Во время предвыборной кампании Маск активно участвовал в агитировании за Трампа. Более того, в одном из штатов Маску разрешили платить миллион колеблющимся избирателям .

Напомним, что это не первое подобное заявление о влиянии Маска на Трампа. Ранее стало известно, что Маск сильно влияет на назначение в команде Трампа.

В то же время СМИ сообщали, что Маск даже присутствовал при телефонном разговоре Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Заметим, что вчера Трамп назначил Маска главой вновь Департамента правительственной эффективности.

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