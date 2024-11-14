UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Маск почав дратувати оточення Трампа. NBC News дізнався причину

Фото: американський мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Після виборів в США американський мільярдер Ілон Маск почав дратувати оточення новообраного президента Дональда Трампа. Він нібито поводить себе як співпрезидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC News.

Відносини Трампа з Маском

Під час передвиборчої кампанії Маск приймав активну участь в агітуванні за Трампа. Більше того, в одному зі штатів Маску дозволили платити мільйон виборцям, що вагаються.

Нагадаємо, що це не перша подібна заява, щодо впливу Маска на Трампа. Раніше стало відомо, що Маск сильно впливає на призначення в команді Трампа.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Маск навіть був присутнім під час телефонної розмови Трампа та українського президента Володимира Зеленського.

Зауважимо, що вчора Трамп призначив Маска головою новоствореного Департаменту урядової ефективності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампІлон Маск