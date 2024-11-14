Маск почав дратувати оточення Трампа. NBC News дізнався причину

Відносини Трампа з Маском

Під час передвиборчої кампанії Маск приймав активну участь в агітуванні за Трампа. Більше того, в одному зі штатів Маску дозволили платити мільйон виборцям, що вагаються.

Нагадаємо, що це не перша подібна заява, щодо впливу Маска на Трампа. Раніше стало відомо, що Маск сильно впливає на призначення в команді Трампа.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Маск навіть був присутнім під час телефонної розмови Трампа та українського президента Володимира Зеленського.

Зауважимо, що вчора Трамп призначив Маска головою новоствореного Департаменту урядової ефективності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.