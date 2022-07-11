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Акції Twitter впали на 9% через зрив угоди з Маском

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Вашингтон, Понеділок 11 липня 2022 20:59
Акції Twitter впали на 9% через зрив угоди з Маском Фото: американський бізнесмен Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Акції сервісу Twitter на премаркеті впали на 9% через зрив угоди про продаж бізнесмену Ілону Маску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Повідомляється, що акції соціальної мережі впали приблизно на 9%, знизивши ринкову вартість компанії майже на 2,2 млрд доларів. У той же час компанія Tesla подешевшала більш ніж на 5%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Маск має намір розірвати угоду з купівлі Twitter на 44 млрд доларів. Причина - бізнесмен незадоволений кількістю ботів і фейкових акаунтів.

При цьому керівництво Twitter заявило, що буде домагатися від Маска покупки соцмережі через суд.

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