Керівництво Twitter домагатиметься покупки Маском соцмережі через суд

Керівництво Twitter планує подати в суд на главу Tesla Ілона Маска, який відмовився купувати соціальну мережу. Через суд компанія хоче закрити угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови ради директорів компанії Брета Тейлора.

"Рада директорів Twitter зобов'язується закрити угоду за ціною і умовами, які були узгоджені з паном Маском, і планує подати до суду, щоб забезпечити дотримання угоди про злиття. Ми впевнені, що здобудемо перемогу в суді в Делавері", - написав він.

Відзначимо, в кінці квітня Ілон Маск запустив операцію з придбання Twitter за 44 млрд доларів.

Пізніше стало відомо, що угода Маска з купівлі Twitter знаходиться під серйозною загрозою, оскільки його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки та виявлення коректної кількості спам-акаунтів у соцмережі.

За інформацією американських ЗМІ, Маск все ж має намір розірвати угоду з купівлі Twitter.