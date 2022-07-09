ru ua
Сб, 09 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Керівництво Twitter домагатиметься покупки Маском соцмережі через суд

Новость на русском →
Київ, Субота 09 липня 2022 10:12
Керівництво Twitter домагатиметься покупки Маском соцмережі через суд Фото: керівництво Twitter домагатиметься покупки Маском соцмережі через суд (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Керівництво Twitter планує подати в суд на главу Tesla Ілона Маска, який відмовився купувати соціальну мережу. Через суд компанія хоче закрити угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови ради директорів компанії Брета Тейлора.

"Рада директорів Twitter зобов'язується закрити угоду за ціною і умовами, які були узгоджені з паном Маском, і планує подати до суду, щоб забезпечити дотримання угоди про злиття. Ми впевнені, що здобудемо перемогу в суді в Делавері", - написав він.

Відзначимо, в кінці квітня Ілон Маск запустив операцію з придбання Twitter за 44 млрд доларів.

Пізніше стало відомо, що угода Маска з купівлі Twitter знаходиться під серйозною загрозою, оскільки його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки та виявлення коректної кількості спам-акаунтів у соцмережі.

За інформацією американських ЗМІ, Маск все ж має намір розірвати угоду з купівлі Twitter.

Читайте РБК-Україна в Google News
Twitter Сполучені Штати Америки
NEWS
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
DAILY
Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії