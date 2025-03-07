Маск критиковал Рубио перед Трампом, взамен его обвинили во лжи, - NYT

Рубио разозлился, потому что Маск обвинил его в том, что он не сократил штат, критикуя прямо перед американским президентом Дональдом Трампом.

"Вы не уволили никого", - заявил Маск.

После чего добавил, что, возможно, единственным человеком, которого уволил Рубио, был сотрудник из Департамента правительственной эффективности, который принадлежал самому Маску.

По данным издания, Госсекретарь США несколько недель был зол на Маска после закрытия его командой Агентства США по международному развитию, которое, по идее, находилось под контролем Рубио. На заседании кабинета с участием Трампа и других чиновников он все же высказал свои претензии.

Рубио опроверг слова Маска, заявив, что тот говорит неправду. Он привел в пример более 1 500 сотрудников Госдепа, которые ушли на досрочную пенсию из-за компенсационных выплат, подчеркнув, что это также является сокращением штата.

Госсекретарь также уточнил, возможно ли Маск хотел бы снова нанять этих людей только для того, чтобы повторно их уволить. После этого он представил свои детальные планы по реорганизации Госдепартамента.

Когда спор затянулся и стал явно неудобным, Трамп наконец вмешался, чтобы защитить Рубио, заявив, что тот "отлично справляется" со своей работой.

Он подчеркнул, что у госсекретаря много дел. По данным Трампа, Рубио всегда занят, ведь находится то ли в разъездах, то ли на телевидении, а ко всему прочему еще и руководит целым агентством.