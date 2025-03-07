Маск критиковал Рубио перед Трампом, взамен его обвинили во лжи, - NYT

Госсекретарь США Марко Рубио вступил в перепалку с американским миллиардером Илоном Маском, который возглавляет Департамент эффективности правительства. Это произошло во время заседания кабинета министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Рубио разозлился, потому что Маск обвинил его в том, что он не сократил штат, критикуя прямо перед американским президентом Дональдом Трампом.
"Вы не уволили никого", - заявил Маск.
После чего добавил, что, возможно, единственным человеком, которого уволил Рубио, был сотрудник из Департамента правительственной эффективности, который принадлежал самому Маску.
По данным издания, Госсекретарь США несколько недель был зол на Маска после закрытия его командой Агентства США по международному развитию, которое, по идее, находилось под контролем Рубио. На заседании кабинета с участием Трампа и других чиновников он все же высказал свои претензии.
Рубио опроверг слова Маска, заявив, что тот говорит неправду. Он привел в пример более 1 500 сотрудников Госдепа, которые ушли на досрочную пенсию из-за компенсационных выплат, подчеркнув, что это также является сокращением штата.
Госсекретарь также уточнил, возможно ли Маск хотел бы снова нанять этих людей только для того, чтобы повторно их уволить. После этого он представил свои детальные планы по реорганизации Госдепартамента.
Когда спор затянулся и стал явно неудобным, Трамп наконец вмешался, чтобы защитить Рубио, заявив, что тот "отлично справляется" со своей работой.
Он подчеркнул, что у госсекретаря много дел. По данным Трампа, Рубио всегда занят, ведь находится то ли в разъездах, то ли на телевидении, а ко всему прочему еще и руководит целым агентством.
Заметим, что ранее сегодня Politico сообщило, что Трамп ограничил полномочия Маска после массовых увольнений.
Напомним, что президент Трамп и Маск последние недели пытались сократить государственные расходы в администрации президента.
Роль Маска, как главы Департамента эффективности правительства подверглась критике с самого начала, в частности из-за предложений по выкупу федеральными служащими вместе с массовыми увольнениями, роспуск Агентства США по международному развитию и попытки получить доступ к чувствительным платежным системам.
Мы уже сообщали, что Департамент правительственной эффективности Маска возглавил усилия по ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID), основного механизма предоставления американской внешней помощи и критически важного инструмента "мягкой силы" США для завоевания влияния за рубежом.
В частности, Департамент также сократил расходы Минобразования США на более 900 млн долларов.
В рамках данной инициативы даже Пентагон объявил о сокращении 5400 рабочих мест.
Заметим, что в прошлом месяце Департамент правительственной эффективности Маска заявил об экономии 55 миллиардов долларов для США. Однако анализ СМИ показал, что эта цифра завышена.
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