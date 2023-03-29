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Маск и группа экспертов призвали приостановить разработку искусственного интеллекта

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Среда 29 марта 2023 23:10
Маск и группа экспертов призвали приостановить разработку искусственного интеллекта Фото: Маск и группа экспертов призвали приостановить разработку искусственного интеллекта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Илон Маск и группа экспертов по искусственному интеллекту и руководителей отрасли призывают к шестимесячной паузе в разработке систем, мощнее недавно запущенного GPT-4 от OpenAI, из-за возможных рисков для общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее в этом месяце компания OpenAI, поддерживаемая Microsoft, представила четвертое обновление своего сервиса искусственного интеллекта GPT, поразившую пользователей своим широким спектром применений - от привлечения пользователей к разговору, похожему на человеческий, до написания песен и обобщения объемных документов.

В письме, выданном некоммерческой организацией Future of Life Institute, которое подписали более тысячи человек, включая Маска, содержится призыв приостановить разработку передового искусственного интеллекта, пока не будут разработаны, внедрены и проверены независимыми экспертами общие протоколы безопасности для таких разработок.

"Мощные системы искусственного интеллекта следует разрабатывать только тогда, когда мы будем уверены, что их последствия будут положительными, а риски управляемыми", - говорится в письме.

Также в нем подробно описаны потенциальные риски для общества и цивилизации, которые несут конкурирующие с человеком системы искусственного интеллекта в виде экономических и политических потрясений, а также содержится призыв к разработчикам сотрудничать с политиками в вопросах управления и регуляторных органов.

Письмо опубликовано после того, как к группе обеспокоенных развитием искусственного интеллекта присоединился Европол, предупредивший о возможности злоупотребления злоумышленниками системами типа ChatGPT - их можно использовать для фишинга, дезинформации и совершения киберпреступлений.

Илон Маск, чья компания Tesla довольно давно использует элементы искусственного интеллекта в своих системах автопилота, открыто и неоднократно выражал обеспокоенность опасностью АИ-систем.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что компания OpenAI официально представила свою языковую модель искусственного интеллекта, которая теперь может распознавать не только текст. Ее уже используют в СhatGPT.

Также ранее мы писали, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI уже доступен в Украине.

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