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Маск анонсировал три разные галочки верификации в Twitter

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США, Суббота 26 ноября 2022 23:10
Маск анонсировал три разные галочки верификации в Twitter Фото: Илон Маск продолжает модерацию Twitter (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что в конце следующей недели в соцсети появится новая система верификации аккаунтов с тремя разноцветными галочками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его словам, профили компаний получат золотую галочку, политики и официальные представительства - серую, а блогеры, звезды и просто платные подписчики - синюю. Перед верификацией аккаунты будут проверять, чтобы среди них не было фейковых.

"Извините за задержку, мы предварительно запустим Verified в пятницу на следующей неделе. Золотая галочка для компаний, серая галочка для правительства, синяя для отдельных лиц (знаменитостей или нет), и все подтвержденные аккаунты будут аутентифицированы вручную перед активацией проверки. Больно, но необходимо", - написал Маск в своем твите.

Маск анонсировал три разные галочки верификации в Twitter

Ранее галочкой верификации в Twitter обозначали только политиков или влиятельных лиц, а также организации, желавшие подтвердить свою идентичность. Это помогало бороться с дезинформацией.

Вчера, 25 ноября, стало известно, что Илон Маск объявил "амнистию" в Twitter. Он намерен восстановить заблокированные аккаунты, но речь идет не обо всех пользователях.

Напомним, недавно Маск восстановил аккаунт бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter.

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Илон Маск
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